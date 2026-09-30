Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alan Sultan yerleşim yerindeki "Sultan High School", okul kimliği ve spor takımı simgeleriyle dikkat çekiyor. Bünyesinde hiç Türk öğrenci bulunmayan eğitim kurumunda spor takımları "Turks" adıyla mücadele ederken, okulun resmi maskotu ise fesli, pala bıyıklı ve kılıçlı bir Türk askeri figüründen oluşuyor.

Okulun spor salonu duvarlarında devasa Türk figürü çizimleri yer alırken, müsabakalarda yer alan tezahürat panolarında da "TURKS" ibaresi taşınıyor. Okul yönetiminin ve bölge sakinlerinin kökenini tam olarak açıklayamadığı bu durum, ABD'de yaşayan bir içerik üreticisinin kasaba arşivlerinde yaptığı incelemelerle netlik kazandı.

DOĞRUDAN BAĞLANTISI YOK

Arşiv kayıtlarına göre kasabanın ve okulun adının Türk kültürüyle doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor. Hikaye, 1880'li yıllarda bölgenin yerli halkı olan Kızılderili kabilesinin lideri Şef "Sel-Tult" dönemiyle başlıyor. Bölgeye gelen göçmenler ve idari yetkililer, İngilizce telaffuz etmekte zorlandıkları "Sel-Tult" ismini fonetik benzerliği nedeniyle "Sultan" olarak kayıtlara geçirdi.

Zamanla kurulan yerleşim yeri bu adı alırken, kasabadaki lise de "Sultan High School" ismiyle eğitim vermeye başladı. İlerleyen yıllarda lisenin spor takımları kasabanın adından esinlenerek kendilerine "Turks" takma adını verdi ve temsilci figür olarak fesli ile kılıçlı geleneksel Türk askeri maskotunu benimsedi.

ABD liselerinde yaygın olan hayvan figürlü maskot tercihlerinin aksine benimsenen bu sembol, okulun spor müsabakalarındaki temel görsel kimliğini oluşturmaya devam ediyor.