Texas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Saldırıların nedeninin henüz belirlenemediğini aktaran Comeaux, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını bildirdi.

Comeaux, olayların geniş bir alana yayıldığını belirterek, “Bu gerçekten çok geniş bir olay. Olay alanı oldukça geniş. Şu anda gözaltına aldığımız bazı kişileri sorguluyoruz, buradaki tüm silahlı saldırılarda nasıl bir bağlantı olduğunu hâlâ anlamaya çalışıyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTE YAKININ SALDIRI

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde, Illinois Wesleyan Üniversitesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yetkililer, olayda 6 kişinin daha hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığını açıkladı. Ancak bu kişilerin silahla vurulup vurulmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Delaware eyaletinin Newark kentinde ise Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

MAÇ SONRASI SİLAHLI SALDIRI

Alabama eyaletinde de geleneksel “Magic City Classic” futbol maçının ardından silahlı saldırı yaşandı. Birmingham kentindeki Legion Field stadyumu yakınında meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Birmingham Şehri Polis Departmanı Şefi Michael Pickett, saldırının maç sonrasında stadyum yakınındaki bir caddede gerçekleştiğini açıkladı.