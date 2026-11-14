ABD'deki New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde bir tankerin demirli haldeki yolcu gemisine çarpması sonucu içinde 200 yolcu olan gemi battı. 30 yolcunun yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
New Orleans yetkilileri, "Atlantic Asphalt" adlı tankerin çarptığı "American Heritage" adlı yolcu gemisinin çarpma sonucu delindiğini açıkladı.
New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, mucize eseri can kaybı yaşanmadığını vurguladı.
New Orleans Limanı'ndan verilen bilgiye göre yolcu gemisi, yolcularını indirmeye başlamak üzere kazadan yaklaşık iki saat önce limana yanaşmıştı.
Görgü tanıkları, tankerin nehir yolcu gemisine yan tarafından şiddetli bir şekilde çarptığını aktardı.
Bu çarpmadan kısa süre sonra görgü tanıkları kayıt almaya başladı. Can yeleklerini giyen yolcular, tankerin çarptığı bölgeden su alan ve sola doğru yatmaya başlayan yolcu gemisinde can yeleklerini giydi.
Gemiyi rıhtımdan tahliye hızla edilemeyen yolcuların bazılar nehre düştü, düşen rıhtıma yüzerek geçmek zorunda kaldı. Şans eser boğulan olmadı.
Belediye Başkanı Moreno, çarpmadan hemen sonra acil durum ekiplerinin olaya müdahale ettiğini vurguladı.
Moreno, kalan yolcuların güvenli bir yere ulaştırılmak üzere çeşitli teknelere alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıkladı.
Yetkililerin verilerine göre, yolcu gemisindeki 30 yolcu ile suya düşen iki görevli hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gemide şans eseri çocuk yoktu.
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ABD Sahil Güvenlik Yüzbaşısı Melanie Burnham, Cuma günkü basın toplantısında tankerde "bir tür dümen kontrolü kaybı" yaşanmış gibi göründüğünü belirterek, "Bunun kesin nedenini henüz bilmiyoruz" dedi.
Burnham ayrıca yolcu gemisinin "ciddi şekilde hasar gördüğünü" ve geminin küçük bir bölümünün su seviyesinin üzerinde kaldığını aktardı.
Yetkililer; New Orleans İtfaiyesi, New Orleans Polisi ve ABD Sahil Güvenlik dahil olmak üzere çok sayıda kurumun olay yerine müdahale ettiğini bildirdi.
ABD Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, "Ekipler durumu değerlendirirken ve müdahale operasyonlarını yürütürken nehir, 93 ve 96'ncı mil işaretleri arasında tüm gemi trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Burnham, Sahil Güvenlik birimlerinin su yolunun yeniden nasıl açılacağını değerlendireceğini kaydetti.
Louisiana Valisi Jeff Landry ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Burada tam olarak ne yaşandığını en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkaracağız" dedi.
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