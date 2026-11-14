ABD Sahil Güvenlik Yüzbaşısı Melanie Burnham, Cuma günkü basın toplantısında tankerde "bir tür dümen kontrolü kaybı" yaşanmış gibi göründüğünü belirterek, "Bunun kesin nedenini henüz bilmiyoruz" dedi.

Burnham ayrıca yolcu gemisinin "ciddi şekilde hasar gördüğünü" ve geminin küçük bir bölümünün su seviyesinin üzerinde kaldığını aktardı.

Yetkililer; New Orleans İtfaiyesi, New Orleans Polisi ve ABD Sahil Güvenlik dahil olmak üzere çok sayıda kurumun olay yerine müdahale ettiğini bildirdi.