ABD, son günlerde farklı sektörleri etkileyen teknoloji ve iletişim sorunlarıyla gündeme geldi.

Microsoft hizmetlerinde başlayan kesintilerin ardından havacılık, bankacılık ve kamu kurumlarının sistemlerinde de peş peşe arızalar yaşandı.

Ülke genelinde uçuşların durdurulmasına, havayolu operasyonlarının aksamasına ve banka işlemlerinde gecikmelere neden olan gelişmelere son olarak Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) gizli iletişim ağındaki kesinti eklendi.

ABD GENELİNDE UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle ülke genelindeki uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, eski altyapıda meydana gelen istikrarsızlığın uçaklarla iletişimi ve radar verilerinin aktarımını olumsuz etkilediği belirtildi.

Sisteme kısa süre içerisinde olağan dışı yoğunlukta veri akışı gerçekleştiği ifade edilirken, ilk incelemelerde Teksas'taki Amarillo radar sahası ile Arkansas'taki El Dorado telsiz iletişim noktası üzerinde duruldu.

El Dorado'da yeni bir yönlendiricinin kurulumu sırasında veri tutarsızlıkları meydana geldiği, bunun ardından ilgili noktaların ağ erişiminin engellendiği bildirildi.

FAA, 13 Kasım'da yaşanan aksaklığın yaklaşık 12 bin 462 uçuşun iptal edilmesine yol açtığını açıkladı. Uçuş trafiği yeniden başlasa da operasyonların normale dönmesi zaman aldı.

UNITED AIRLINES UÇUŞLARINDA TEKNİK ARIZA ENGELİ

ABD'de havacılık sektörünü etkileyen sorunlar 16 Kasım'da da devam etti. Bu kez United Airlines'ın sistemlerinde meydana gelen teknik arıza, ülke genelindeki bazı havalimanlarında kalkış yapacak uçakların seferlerinde gecikmelere neden oldu.

Şirketin uçuş planlaması, hava durumu takibi ve mürettebat yönetimi için kullandığı uygulamalara erişimde sorun yaşandı. Yaşanan aksaklık üzerine pilotlara bazı sistemlerden çıkış yapmamaları yönünde uyarılar gönderildi.

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından sistemlerin yeniden çalışır hale geldiğini duyuran United Airlines, havada bulunan uçakların arızadan etkilenmediğini bildirdi.

Şirket ayrıca yaşanan teknik sorunun bir siber saldırıyla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

BANKACILIK SİSTEMLERİNDE DE AKSAMALAR YAŞANDI

16 Kasım'da ABD'de sorun yaşanan bir diğer alan ise bankacılık sektörü oldu. JPMorgan Chase başta olmak üzere Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One ve Truist müşterileri, çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişmekte ve para transferi işlemlerini gerçekleştirmekte güçlük çektiklerini bildirdi.

Aksaklığın kaynağında JPMorgan Chase'in kendi sistemlerinde meydana gelen yazılım hatasının bulunduğu belirtildi. Banka, iç donanım altyapısını etkileyen teknik sorun nedeniyle bazı işlemlerin normalden daha uzun sürdüğünü açıkladı.

Chase üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdeki gecikmeler, bu bankayla bağlantılı işlem yapan diğer finans kuruluşlarının müşterilerini de etkiledi. Para transferlerinde yaşanan sorunların yanı sıra Zelle aracılığıyla para gönderme ve alma işlemlerinde de şikâyetler arttı.

Banka yönetimi, kesintinin siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirterek müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Kesintileri takip eden Downdetector platformundaki kullanıcı bildirimleri ise 17 Kasım sabahı itibarıyla olağan seviyelere geriledi.

ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK AĞI DA DEVRE DIŞI KALDI

Ülkede peş peşe yaşanan teknik sorunların son halkası, ulusal güvenlik alanında ortaya çıktı. CNN'in konuya yakın altı kaynağa dayandırdığı habere göre, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi iletişim amacıyla kullandığı yüksek gizlilik seviyesindeki NSA Net ağı çalışmaz hale geldi.

Kurum personelinin gizli bilgileri güvenli şekilde paylaşmasını sağlayan iletişim ağındaki kesintinin boyutunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Haberde, NSA çalışanlarının kademeli saatlerde göreve çağrıldığı bilgisine de yer verildi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, kesintinin nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İlk değerlendirmelerde olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığını gösteren herhangi bir kanıta da ulaşılamadığı belirtildi.

MICROSOFT KESİNTİSİ DE AYNI HAFTANIN GÜNDEMİNDEYDİ

ABD'de farklı sektörlerde yaşanan aksaklıklardan önce, 12 Kasım'da Microsoft'un hizmetlerinde de geniş çaplı erişim sorunları meydana gelmişti.

Outlook, Teams ve Copilot başta olmak üzere şirketin çeşitli hizmetlerine erişmek isteyen kullanıcılar, birçok ülkede kesintilerle karşılaşmıştı. Yaşanan sorunlar, özellikle bu platformları iş süreçlerinde kullanan kurum ve kuruluşlarda aksamalara neden olmuştu.

Microsoft, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını açıklarken olayın arkasında bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını bildirmişti.

TRUMP'TAN PEŞ PEŞE YAŞANAN KESİNTİLERE YANIT

ABD'de farklı sektörlerde yaşanan sistem arızaları uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekerken, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filipinler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ülkede art arda yaşanan teknik aksaklıkların hatırlatılması üzerine gelişmeleri önemsemeyen bir açıklama yaptı. Trump, "Böyle şeyler olur. Sorun yok" ifadelerini kullandı.

KESİNTİLERİN ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Microsoft hizmetlerinden hava trafik kontrol sistemlerine, bankacılık altyapısından havayolu operasyonlarına ve NSA'nın gizli iletişim ağına kadar uzanan kesintiler, ABD'nin kritik dijital altyapılarının güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.

Ancak şu ana kadar yaşanan olayların ortak bir nedenden kaynaklandığını ortaya koyan resmi bir bulgu paylaşılmadı. Bankalar ve United Airlines, kendi sistemlerinde yaşanan sorunların siber saldırıyla bağlantılı olmadığını açıklarken, FAA ve NSA'daki aksaklıkların nedenleri ve kapsamına ilişkin incelemeler sürüyor.

Peş peşe gelen bu gelişmeler, ABD'de kritik hizmetlerin dijital altyapılara bağımlılığı ve olası sistem arızalarına karşı hazırlık düzeyi konusunda soru işaretlerini artırdı.