ABD Yüksek Mahkemesi'nden ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdıracak bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, Trump'ın doğum hakkına dayalı vatandaşlığı sınırlandırmayı öngören başkanlık kararnamesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, söz konusu kararın ABD Anayasası'nda yer alan Vatandaşlık Maddesi'ne aykırı olduğuna hükmetti. ÇOĞUNLUK GÖRÜŞÜNE YER VERİLDİ Hakimlerin görüşünde, "ABD'de, ebeveynleri ülkede hukuka aykırı veya geçici statüyle bulunan çocuklar da ABD'nin yargı yetkisine tabidir ve Anayasa'nın 14. Değişikliği uyarınca doğumla vatandaşlık kazanır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu kararname, otomatik doğum hakkına dayalı vatandaşlığın yalnızca ebeveynlerinden en az birinin ABD vatandaşı veya daimi oturma iznine sahip olması durumunda tanınmasını öngörüyordu.

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