ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA ARTTI

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artış ağustos ve eylül aylarında da yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.

ALTIN ÇAKILDI DOLAR FIRLADI

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altının onsu 4 bin 39 dolara kadar geriledi. Kayıp yüzde 2,60'ı geçti.

Yurt içinde ise gram altında da düşüşler görüldü. Gram altın verilerin açıklanmasının ardından 6 bin 511 liraya kadar geriledi.

TSİ 16.48 itibarıyla ons altın 4 bin 60 dolarda, gram altın ise 6 bin 558 lirada hareketleniyor.

Dolar endeksi ise aynı saat itibarıyla 102 seviyesini gördü. Yurt içinde dolar/TL kuru ise 50,23 ile rekor seviyede seyrediyor.

PİYASAYA GÖRE FED'İN FAİZ ARTIŞI KESİNLEŞTİ

Aralık toplantısında Fed'in faiz artışına giderek faizi yüzde 4,00 - 4,25 aralığına yükseltmesi ise piyasada yüzde 97,8 oranında tahmin ediliyor. Önceki gün bu oran yüzde 82,8 iken geçen hafta bu oran yüzde 75,4 seviyesindeydi.