ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, yüksek market faturalarıyla mücadele eden Amerikalı tüketiciler için et fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen 90 günlük yeni bir anlaşmayı duyurdu. Trump, bu süreçte tarife kotalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde 300 bin metrik tona kadar kıyma ithalatına izin verileceğini bildirdi.

PİYASA FİYATININ YÜZDE 25 ALTINDA SATIŞ TAAHHÜDÜ

Sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, ithal edilecek etin mevcut piyasa fiyatlarının %25 altında satılmasına yönelik bir "taahhüt" aldığını belirtti. Bununla birlikte Trump, söz konusu kıymanın hangi ülkelerden temin edileceğine ya da indirimli fiyat garantisini hangi tarafın verdiğine dair detay paylaşmadı.

"AMERİKAN SIĞIR SÜRÜSÜ YENİDEN BÜYÜYECEK"

Anlaşmanın yerli üreticiye ve tüketiciye fayda sağlayacağını savunan Trump, "Bu anlaşma bir yandan Amerikalılar için fiyatları düşürürken, diğer yandan Yüce Amerikan Sığır Sürümüzün yeniden büyümesine imkân sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin daha fazla detay talebinde bulunmak üzere ulaşılan Beyaz Saray yetkilileri ise anlaşmanın ayrıntılarına dair soruları yanıtlamadı.