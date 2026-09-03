ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vance, “Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon rakamlarına bakarsanız, bunun federal rezerv için uygun ve sorumlu bir adım olduğuna oldukça emin hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP YÖNETİMİ FAİZLERİ DÜŞÜK TUTMAYA ÇALIŞIYOR’

Vance, "Trump yönetimi faiz oranlarını düşük tutmaya çalışmak için birçok şey yapıyor. Ancak Federal Rezerv’den biraz yardım almak güzel olurdu" dedi.

‘SABİT TUTMAYA MEYİLLİ’

FED üyesi Christopher Waller bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin önündeki enflasyon verilerinde sürpriz çıkmaması koşuluyla, merkez bankasının Eylül ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya meyilli olduğunu söyledi.

FAİZ ARTIŞINDAN YANA MESAJ VERDİ

Fed Başkanı Kevin Warsh ise geçen hafta Jackson Hole’de gerçekleştirdiği ilk konuşmasında finansal koşulların sıkı olmadığını ve enflasyonda anlamlı bir iyileşme görülmediğini belirterek faiz artışından yana mesaj vermişti.

GÖZLER 16 EYLÜL’DEKİ TOPLANTIDA

Fed toplantısı 16 Eylül'de gerçekleştirilecek ve karar Türkiye saati ile 21.00'de duyurulacak. Piyasa beklentisi yüzde 66,7 oranında faiz artışı yönünde.