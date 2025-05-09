ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.