ABD'nin her iki kıyısını Şükran Günü tatili sırasında etkileyen şiddetli hava koşulları nedeniyle neredeyse 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Ülkenin doğu bölgeleri perşembe günü şiddetli rüzgar, sağanak yağış, su taşkınları ve kapanan kanalizasyonların etkisiyle yaşanan sellerle birlikte pek çok kentte yaşam tamamen felç oldu.
Kesinti izleme sitesi Poweroutage.us verilerine göre toplamda 908 bin kişi elektriksiz kaldı. cuma gününün erken saatleri itibarıyla elektrik kesintilerinden en ağır etkilenen eyalet Pensilvanya oldu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), hava koşullarının iyileşmesinin beklendiğini ancak "bunun biraz zaman alacağını" bildirdi. Ülkenin Batı Kıyısı da kendi bölgesindeki fırtınalardan olumsuz etkilendi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar da devam etti. Bir başka yoğun seyahat günü olması beklenen cuma günü binlerce uçuşta daha gecikme ve iptal bildirildi.
Flightaware.com verilerine göre perşembe günü ABD içinde, ABD'ye gelen veya ABD'den kalkan 2 bin 500'den fazla uçuş gecikirken, 450'den fazla sefer iptal edildi.
BBC'ye konuşan bir yolcu, Şükran Günü için Chicago'daki arkadaşlarını görmeye giderken New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda 13 saat mahsur kaldığını söyledi.
Seyahat aksaklıklarının ötesinde fırtınanın etkileri Doğu Kıyısı geneline yayılırken, ABD Başkanı Donald Trump acil durum afet fonlarını serbest bırakmayı değerlendireceğini açıkladı.
Maryland'de şiddetli rüzgarlar nedeniyle köprüler trafiğe kapatılırken, Delaware'de dev dalgalar plajları dövdü ve sular sahil yürüyüş yoluna taştı.
Washington DC'de kayıtlara geçen en yağışlı Şükran Günü'nde yükselen gelgit suları Reagan Washington Ulusal Havalimanı'ndaki pistleri sular altında bıraktı. Perşembe akşamı elektrik kesintisi bildirilen hane sayısı bir milyona yaklaşırken; Pensilvanya, Virginia, Maryland ve New Jersey eyaletleri durumdan ağır şekilde etkilendi.
Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, enerji şirketlerinin elektriği karanlıkta kalan hanelere yeniden sağlamak için durmaksızın çalıştığını belirtti.
Maryland'de ise yetkililer, "aralıklı elektrik kesintileri" nedeniyle yaklaşık iki milyon müşteriden su tüketimlerini yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlandırmalarını istedi.
Günün Trend Haberleri
New York dahil olmak üzere doğu eyaletlerinin bazı bölümlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, New York'ta her yıl düzenlenen geleneksel Macy's Şükran Günü geçit töreninin organizatörleri 100 yıldır hiç iptal edilmeyen veya ertelenmeyen ünlü geçit törenini cumartesi gününe erteledi.
Batı Kıyısı'nda ise olağanüstü yüksek gelgitler ve buna bağlı sel riski endişe yarattı. Hem San Diego hem de Los Angeles'ta hafta başında 2,4 metrenin üzerinde yüksek gelgit kaydedildi ve plaja gideceklere kıyı bölgelerinden uzak durmaları tavsiye edildi.
Kaliforniya kıyı şeridi boyunca sefer yapan Amtrak Pacific Surfliner tren hattı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "yüksek gelgitlerin yol açtığı toprak kayması koşulları" nedeniyle birçok tren seferini iptal ettiğini duyurdu.
Oregon'dan gelen çarpıcı görüntülerde ise bir adam ve bir köpeğin "kral gelgit" olarak adlandırılan şiddetli dalgalarla denize sürüklendiği görüldü; ancak polis her ikisinin de yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
Öte yandan Miami'de, bir gece önce bir FedEx uçağının pistten çıkması ve havalimanındaki tek bir pist hariç tüm pistlerin kısa süreliğine kapatılması nedeniyle perşembe günü de bazı seyahat gecikmeleri sürdü.
FedEx'in ABD medyasına yaptığı açıklamada, uçuşlarından birinin "iniş sırasında bir sorun yaşadığı" doğrulandı.
Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e ismini vermeden konuşan bir havalimanı çalışanı, yağmurlu hava koşullarının olayda etken olmuş olabileceği ihtimalini dile getirdi.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA), yedi günlük Şükran Günü tatili döneminde 81,5 milyon Amerikalının evlerinden en az 80 kilometre (50 mil) uzağa seyahat edeceğini öngörmüştü.
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