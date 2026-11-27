Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), hava koşullarının iyileşmesinin beklendiğini ancak "bunun biraz zaman alacağını" bildirdi. Ülkenin Batı Kıyısı da kendi bölgesindeki fırtınalardan olumsuz etkilendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar da devam etti. Bir başka yoğun seyahat günü olması beklenen cuma günü binlerce uçuşta daha gecikme ve iptal bildirildi.

Flightaware.com verilerine göre perşembe günü ABD içinde, ABD'ye gelen veya ABD'den kalkan 2 bin 500'den fazla uçuş gecikirken, 450'den fazla sefer iptal edildi.