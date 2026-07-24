ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan resmi açıklamada, otomotiv devi Ford Motor Company’nin ülke genelinde 565 bin 691 aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattığı duyuruldu.

Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu araçların motor haznesindeki sistemlerde güvenlik riski oluşturabilecek bir kusur tespit edildi.

KISA DEVRE VE AŞIRI ISINMA RİSKİ

NHTSA yetkililerinin paylaştığı rapora göre, araçların motor bölmesindeki elektrik aksamında meydana gelebilecek bir kısa devre, yüksek ısı veya kıvılcım oluşumuna yol açabiliyor. Bu durumun ise araç hareket halindeyken ya da park konumundayken yangın riskini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Güvenlik riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen üretici firma, kapsama giren araç sahiplerini bilgilendirerek servis sürecini yönlendirecek. Geri çağırma planı dahilinde ilgili araçlar yetkili servislerde detaylı incelemeye alınacak ve yangın riskine yol açan teknik aksaklıklar ücretsiz olarak giderilecek.