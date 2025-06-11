Los Angeles’ta göçmenlere yönelik gözaltı operasyonlarını takip eden kitlesel protestolar üzerine Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde saat 20.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SABAHA KADAR SÜRECEK
Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass,“Yasak birkaç gün sürebilir. Sokağa çıkma yasağı sadece şehir merkezindeki bir milkarelik alan için geçerli (1,6 kilometrekare)” Trump yönetimini göçmenlere yönelik gözaltılara son vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.