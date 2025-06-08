ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı.
ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.
Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.
Protestoculara sert müdahalede bulunan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.
Zaman zaman polisle protestocular arasındaki tansiyonun yükseldiği gösteride onlarca kişi gözaltına alındı.
Yaşanan arbedede yaralanan bazı göstericiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.