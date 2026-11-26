ABD Ordusu, çarşamba günü Iowa’daki bir tesiste bulunan 68 varil kararsız kurşun azidi kontrollü olarak imha etti. Ancak bu patlamadan önce yerel yetkililere önceden haber verilmedi.

Kurşun bazlı atıklar patlama sonucu havaya saçıldı. Yerel hükumet ise halkın zehirli atıkların yayıldığı bölgeden tahliye edemediği için federal hükumeti eleştirdi.

Süreç çevre topluluklarda ve eyaletlerde tahliyelere, kapanmalara ve toksik kurşun tozuna maruz kalma endişelerine yol açtı.

Federal yetkililer ise kurşun bazlı patlayıcı maddelerin kontrollü şekilde patlatılmasının, kendiliğinden meydana gelebilecek bir patlamadan daha güvenli olduğunu defalarca vurguladı.

YERLEŞİMLER TAHLİYE EDİLDİ

Ordunun kamu güvenliği bildirimine göre tahliye bölgesi, mühimmat tesisinin güneybatısına doğru uzanan 5 millik koni şeklindeki bir alanı kapsıyor.

Tahliye edilen vatandaşlara, geri dönmelerinin güvenli olduğu zaman telefonla bildirim yapılacağı belirtildi.

Ordu ayrıca, tahliye bölgesinin dışında kalanların da tüm pencere ve kapıları kapatarak, ısıtma sistemlerini iç sirkülasyona alarak ve dışarıdan hava çeken fanları kapatarak bulundukları yerde sığınmaları gerektiğini duyurdu.

Çocuklar ve çiftlik hayvanları için de ek koruyucu önlemler alınması istendi. Çevre yerleşimlerden de insanların bölgeyi tahliye ettiği görüntülendi.

'BÜYÜK BA ŞARI'

Patlamadan yaklaşık bir saat sonra sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Ordu Bakan Vekili Adam Telle, "Ordunun kontrollü ve etkisi azaltılmış patlatma işlemi tüm beklentileri aştı ve BÜYÜK bir başarı oldu" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) ait geniş sensör ağını yakından izlediklerini belirten Telle, "Şu ana kadar 0.0'ın üzerinde bir ölçüm yok" dedi.

ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, ilk raporların ordunun risk azaltma çabalarının "beklentilerin çok ötesine geçtiğine" işaret ettiğini yazdı.

Öte yandan tesis yakınındaki gazeteciler, patlamanın ardından büyük duman bulutlarının yükseldiğini gözlemledi.