ABD'de çarşamba akşamı bir FedEx kargo uçağı Florida'daki Miami Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıktı. Yaşanan olay sebebiyle havalimanı trafiğe kapatıldı.

ABD Havacılık İdaresi (FAA) duyurusuna göre Miami'ye yönelen kalkışlar yerel saatle 20:15'ten (TSİ 04.15 ) hemen sonra iptal edildi. Havalimanındaki tek bir pist dışındaki tüm pistler kapatıldı.

FAA'nın BBC'ye verdiği bilgiye göre uçuşların yerel saatle 22:00 civarında yeniden başlaması bekleniyor.

Pistten taşan uçağın Memphis'ten geldiği ve olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediği kaydedildi. FAA'nın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Uçuş durdurma kararı, ABD'de yılın en yoğun seyahat günlerinden biri olan Şükran Günü'nden bir önceki güne denk geldi.

Miami'deki uçuş gecikmelerinin bir saate ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde trafikte düzelme göründü