Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago kentinde bulunan Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan bir yolcu uçağı tehlikeli anlar yaşadı. Ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında atılan havai fişeklerden biri, piste yaklaşmakta olan uçağa isabet etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre olay, Delta Hava Yolları'na ait bir seferde meydana geldi. Söz konusu yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Chicago'ya gitmek üzere havalandı.

PİLOTTAN HAVAİ FİŞEK RAPORU

Uçağın kaptan pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladıkları sırada uçağın gövdesine havai fişek çarptığını bildirdi. Pilot, havai fişeğin o sırada kent genelinde gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve ABD'nin kuruluşunun 250. yılı kutlamaları çerçevesinde ateşlendiğini belirtti.

UÇAK İNCELEMEYE ALINDI

Yaşanan hadisenin ardından Delta Hava Yolları yetkilileri tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havai fişek isabet eden yolcu uçağının herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, sorunsuz bir şekilde piste inişini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Güvenli inişin ardından uçağın, herhangi bir hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla teknik incelemeye alındığı ifade edildi.