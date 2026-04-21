NBA’de Houston Rockets formasıyla adından söz ettiren milli gururumuz Alperen Şengün’ün bir videosu olay oldu. Houston, Batı Konferansı play-off turu ilk maçında deplasmanda Los Angeles Lakers’a 107-98 kaybetti.

Mücadele öncesi ısınma hareketleri için parkeye çıkan Los Angeles Lakers’ın efsane ismi LeBron James'i gören Alperen Şengün, o anlarda dikkat çeken bir harekete imza attı. Alperen maç öncesinde LeBron James geçerken ayağa kalktı. Bu görüntü çok konuşuldu.

LEBRON İÇİN AYAĞA KALKMADIM

Milli yıldızımız bu görüntüyle ilgili konuştu ve ayağa kalkmasının LeBron ile ilgili olmadığını dile getirdi. Alperen, "Evet, bugün o videoyu gördüm. Herkes bana yolladı. Bu biraz komik çünkü o esnada cebimden bir şey almaya çalışıyordum. Aslında bu yüzden ayağa kalktım. Tabi LeBron'a saygısızlık yapmak istemem. Elbette ona saygı duyuyorum. Ama orada LeBron için ayağa kalkmadım. Sadece cebimden bir şey çıkarmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.