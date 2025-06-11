Donald Trump'ın sert göçmen karşıtı operasyonları onaylamasından sonra başlayan toplumsal olaylar, askeri müdahaleye rağmen hâlâ dindirilemedi.

Olayların başladığı Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Newsom’un eleştirileri ise ABD'de büyük endişe yarattı. Newsom, Trump'ı "sokaklarda iç savaş başlatmakla" suçladı.

Bu suçlama, son 10 yıldır iyice kutuplaşan ABD halkında büyük endişe yarattı. Trump'ın iç meselelerde askeri müdahaleyi öne çıkaran tutumu ve baskı altındaki azınlıkların radikalleşmesi bu endişeleri daha da artırdı.

Trump yönetiminin “sokakta iç savaş istediği” yönündeki sözleri Pazartesi günü başkana soruldu.

Trump bu iddiayı reddetti ve “Hayır, tam tersi. Ben iç savaş istemem. Eğer onun gibi insanlara bırakırsanız, iç savaş o zaman çıkar.” dedi.

Ancak bu açıklamalar, endişeli ABD halkını rahatlatmaya yetmedi. Los Angeles'taki protestolar tüm hızıyla sürerken, toplumsal olaylar New York, Denver ve Dallas şehirlerine sıçradı.

Bu esnada Trump, ABD'nin en büyük askeri geçit törenlerinden birinin organizasyonu için hazırlık yapıyor.

ASKER, HALKTAN İZİN ALMADAN SOKAĞA İNDİ

Los Angeles’ta federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği baskınlara karşı geçen cuma başlayan gösteriler kentte tansiyonu artırmış durumda. Protestoların ardından Trump, Ulusal Muhafızları konuşlandırma talimatı verdi.

Vali Newsom ise bu adımın “hukuksuz ve anayasaya aykırı” olduğunu belirtti, Trump’ın durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.

Fox 11 kanalına konuşan Newsom, son günlerde Trump’la görüştüğünü, ancak başkanın Los Angeles’taki gelişmeleri konuşmak istemediğini söyledi.

Federal yardım talebi olmadığını da vurgulayan Newsom, “Koşulları o kötüleştirdi. Bu görüntüleri Donald Trump yarattı. Kendisiyle müzakere edilemez.” dedi.

Trump’ın, “Duruma hâkim olmazsan Ulusal Muhafız gönderirim.” dediği yönündeki açıklamasına da “Böyle bir şey söylemedi, düpedüz yalan.” yanıtını verdi.

Kaliforniya yönetimi, bu askeri konuşlanmanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak dava açtı.

İSYAN YASASI SAVAŞI BAŞLATABİLİR

Hukukçular, Trump’ın Ulusal Muhafızları federalleştirme yetkisini anayasadan aldığını, ancak bu kararın ciddi bir kutuplaşmaya yol açabileceğini belirtiyor.

Eski federal savcı Michael McAuliffe, “İç güvenlik için asker konuşlandırmak çok istisnai durumlar içindir. Mevcut protestolar o ölçekte değil. Bu adım durumu kontrol altına almak yerine daha da kötüleştirebilir.” dedi.

Trump’ın, İsyan Yasası’nı devreye sokma olasılığı da tartışılıyor. Los Angeles’a önümüzdeki günlerde daha fazla asker sevk edilebileceği bildirildi.

İsyan Yasası'na göre ABD hükümeti, Los Angeles ve diğer şehirlerdeki protestoları bir "ayaklanma" olarak tasvir ederek Trump hükümetine, ABD ordusunu ülke içinde eyleme geçirme hakkı veriyor.

Böyle bir durumda Trump, ABD ordusunu resmen kendi halkına karşı kullanmış oluyor. Uzman, böyle bir eylemin büyük tepki yaratacağını ve halkı ikiye böleceğinden endişeli.

TRUMP: 'İSYANCILARA KALMADIK'

Trump, Fort Bragg Üssü’nde dün kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşmasında "Kim ABD'ye karşı geliyorsa, o kişiler ABD ordusunun tam gücüyle karşı karşıya kalacaktır." demiş ve protestolarda ABD bayrakları yakan kişilerin en az bir yıl hapis cezası alması için çaba gösterdiklerini söylemişti.

Trump, Kaliforniya’daki protestoları “yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe topyekûn saldırısı” olarak tanımladı.

Trump'ın bu sert tutumu, zaten bölünmekte olan ABD halkındaki siyasi çatlakları daha da genişletti. Tüm müdahalelere rağmen devam eden protestoların nereye evrileceğini ise zaman gösterecek.