ABD'nin Tennessee eyaletinde skandal niteliğinde bir infaz süreci yaşandı. 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilen 50 yaşındaki Christa Pike'ın cezasının infazı sırasında korkunç anlar yaşandı.

1 SAAT BOYUNCA DAMAR YOLU ARADILAR

Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin infaz sürecinde yaşanan başarısızlıkları ve sağlık durumunu basına aktardı. İnfaz ekibinin damar yolu açmak için yaklaşık bir saat boyunca uğraştığını belirten Spivey, "Sadece sol kolunda en az yedi iğne kullanıldığını saydım. Bunlardan biri, başarısız bir denemenin ardından koldan çıkarılırken eğilmiş görünüyordu." ifadelerini kullandı.

İKİ DOZ İLACA RAĞMEN NEFES ALMAYA DEVAM ETTİ

İnfaz esnasında ikinci ölümcül dozun verilmesinin ardından dahi Pike'ın halen nefes aldığının fark edildiğini vurgulayan avukat Spivey, perdenin arkasında yaşanan karmaşayı ve sağlık görevlilerinin müdahale anlarını kimsenin göremediğini dile getirdi.

İnfazın tamamlanamaması üzerine bilinci kapalı olan mahkum cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Tedavisi süren Pike'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ancak halen hayatta olduğu açıklandı.

EYALETTE TÜM İNFAZLAR DURDURULDU

Korkunç olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, yaşanan başarısızlığın detaylıca incelenmesi için talimat verdi. Soruşturma süresince eyalette yılın geri kalanı için planlanan tüm idam infazları durduruldu. Pike'ın savunma ekibi ise Tennessee Valisi'ne cezanın hafifletilmesi çağrısında bulunarak hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.