Cumhuriyetçi Parti’yi kendi çizgisi doğrultusunda dönüştüren ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı sonrası oy oranlarının düşmesiyle, partideki gölgesi kısalmaya başladı.

Bazı Cumhuriyetçi adayların şimdiden 80 yaşındaki görev süresi kısıtlı başkanla aralarına mesafe koymaya başladı.

Seçim ivmesine rağmen kamuoyu desteği sınırlı kalan Demokratlar ise parti merkezi ile köklü bir dönüşüm talep eden ilericiler arasındaki güç mücadelesine doğru ilerliyor. Anlaştıkları tek konu ise, Trump'ın gitmesi gerektiği.

2026 ara seçimlerini hangi parti kazanırsa kazansın, yeni Kongre üyelerinin Washington’a gelişi ve 2028 başkanlık yarışının başlamasıyla birlikte, Trump döneminin son evresinde ülkenin siyasi geleceğine yönelik yüksek riskli bir çekişmenin ön plana çıkacağı değerlendiriliyor.

2008 yılında kaybettiği New Hampshire Senato koltuğu için yeniden yarışan eski Cumhuriyetçi Senatör John E. Sununu, mevcut duruma ilişkin olarak, "Başkan Trump görevden ayrıldığında bu muazzam bir boşluk yaratacak. Ve ben şu soruyu soruyorum: Ülke bundan sonra nereye gidecek?" sorusunu sordu.

TRUMP'TAN SONRA PARTİ KALDI MI?

Kaynaklara göre modern Cumhuriyetçi Parti bünyesinde herhangi bir politika veya ilkeden ziyade en güçlü birleştirici unsur, doğrudan Trump’ın kendisi.

Trump; küçük hükümet ile serbest ticareti savunan mali muhafazakarlık, muhafazakar sosyal değerler ve güçlü dış politikadan oluşan, partiyi nesiller boyu tanımlayan Ronald Reagan döneminin "üç ayaklı muhafazakarlık" anlayışını uzun zaman önce yıktı.

Partide günümüzde, görevden ayrılmakta olan başkanın tercihlerine göre şekillenen değişken bir popülizmin hakim.

Geleneksel elit kesimden uzaklaştırılan parti; Hispanikler, Afroamerikalılar ve gençler dahil olmak üzere Demokratların geleneksel tabanının bir bölümünü kapsayan daha geniş bir işçi sınıfı koalisyonuna dönüştü.

Cumhuriyetçi Parti’de 2028 başkanlık adaylığına dair tartışmaların odağında 42 yaşındaki Başkan Yardımcısı J.D. Vance bulunuyor.

Trump eleştirmenliğinden sadık bir müttefikliğe dönüşen eski Ohio senatörünün, ülkenin iki numaralı makamında görev yaparken bağımsız bir siyasi kimlik oluşturmanın zorluklarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin salı gecesini kayıplarla kapatması durumunda Vance’in ve benzer bir tabloyla karşılaşabilecek Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkanlık şansının zedelenebilir.

DEMOKRATLAR DÜNDEN HAZIR

Kongre’nin iki kanadında birden çoğunluğu sağlayamasalar bile salı gecesini kazanımlarla tamamlamayı bekleyen Demokrat yetkililer, seçimden sonra izlenecek yol haritası konusunda ortak bir zeminde buluşamıyor.

Parti yönetimi, Demokratların çoğunluğu kazanması durumunda ülkenin ilk siyahi Temsilciler Meclisi Başkanı olmaya hazırlanan Temsilciler Meclisi Üyesi Hakeem Jeffries’in yükselişini destekliyor.

Buna karşın ilerici kanat, Jeffries ve Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer’ı sorunun parçası olarak görüyor ve lider kadro ile politikalarda kapsamlı bir değişim talep ediyor.

Bu talepler, özellikle Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) çizgisine yakın Demokratlar arasında öne çıkıyor.

Temsilciler Meclisi’nde şu anda DSA destekli 2 üye bulunurken, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin ön seçimlerde desteklediği aday listesinin başarısıyla bu sayının yeni Kongre’de en az 7’ye çıkması bekleniyor.

DSA tarafından desteklenmeyen ve kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlamayan Michigan Senato adayı Abdul El-Sayed’in de sol kanada güçlü bir destek sağlayabileceği kaydediliyor.

Gelecek hafta yeniden seçilmek için yarışan Demokrat başkan aday adaylarından Maryland Valisi Wes Moore, partisinde DSA’yı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına yönelik soruya doğrudan yanıt vermedi.

Associated Press’e konuşan Moore, "statükoyu sarsmaya hazır ve işlerin yapılması için nasıl hızlı hareket edileceğini bilen sağduyulu liderler" istediğini belirtti.

Demokrat liderlerin ivedilikle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Moore, "'Hayır' ve 'yavaş' diyen bir parti olmak istemiyorum. 'Evet' ve 'şimdi' diyen bir parti olmak istiyorum. Umut ettiğimiz sonuçları ve ailelerimiz için görmeyi dilediğimiz şeyleri sunabilmek adına fazlasıyla sabırsız olan bir parti olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.