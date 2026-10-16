ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cuma günü Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda Pasifik Okyanusu kıyılarına yakın bir bölgede 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS'ye göre deprem, yerel saatle 15:35'te (TSİ 06:35), yarımadanın güney ucuna yakın Ozernovskiy'in yaklaşık 76 kilometre (47 mil) kuzeydoğusunda, 143,2 kilometre (89 mil) derinlikte meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı veya hasar olduğuna dair bir haber henüz gelmedi. ABD tsunami uyarı sistemi, depremin derinliği nedeniyle tsunami beklentisi olmadığını açıkladı.

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