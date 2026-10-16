ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentinde bulunan Silver Rail İlkokulu'nda perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk ve 1 yetişkin öğretmen hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ile öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayda 7 yaşında bir çocuk ile 54 yaşında bir öğretmenin ise ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırıldı.

400'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü okulda yaşanan saldırının ardından öğrenciler otobüslerle yakındaki bir kiliseye taşınarak aileleriyle bir araya getirildi.

SALDIRGANI MAHALLE SAKİNİ DURDURDU

Bend Emniyet Müdürlüğü, 16 yaşında bir Bend sakini olduğu belirlenen şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polisin aktardığı bilgilere göre, uzun namlulu silah taşıyan zanlı kilitli kapılara ateş açarak okul binasına girdi.

Şüphelinin okula girdiğini gören ve peşinden içeri giren bir mahalle sakini zanlıyı vurarak etkisiz hale getirdi.

Yetkililer bu kişinin kimliğini açıklamazken, şüphelinin okulla bir bağlantısının bulunup bulunmadığının henüz doğrulanamadığını bildirdi.

Bend Emniyet Müdürü Mike Krantz basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre sonra bir polis memuru, şüphelinin okula girdiğini gören, peşinden içeri giren ve onunla çatışmaya giren bir mahalle sakini tarafından vurulduğunu bildirdi" dedi.

KENT YASTA

Soruşturmanın sürdüğünü ve cuma öğleden sonra daha fazla ayrıntının paylaşılacağını belirten Krantz, şöyle konuştu:

"Hiçbirinize durumu düzeltebilecek söyleyebileceğim bir söz yok. Ancak kapsamlı bir soruşturma yürütmek için yoğun şekilde çalıştığımızı lütfen bilin. Bu korkunç trajediyi araştırmaya devam ederken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Bu, hiçbir yerde yaşanmasını istemeyeceğimiz, ancak özellikle ve bilhassa buradaki güzel Bend topluluğumuzda asla görmek istemeyeceğimiz bir durum"

Bend-La Pine Okul Bölgesi Müdürü Steven Cook, cuma günü bölge genelindeki tüm derslerin ve okul etkinliklerinin iptal edildiğini duyurarak, saldırının ardından öğrenci topluluğunu ve halkı desteklemek üzere kriz danışmanlarının görev yapacağını belirtti.

Cook açıklamasında, "Bu topluluğun şu anda hissettiklerini anlatacak hiçbir sözüm yok ve kimsenin de olduğunu düşünmüyorum. Kalbimiz kırık. Dehşet içindeyiz" dedi.

Kent genelinde perşembe gecesi bir anma etkinliği düzenlendiği bildirildi.