ABD’nin Tennessee eyaleti, çarşamba günü gerçekleşen ve faciaya dönüşen bir idam uygulamasıyla sarsıldı. 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmek suçundan idama mahkum edilen 49 yaşındaki Christa Pike'ın infazı sırasında beklenmedik bir skandal yaşandı.

2 DOZ İLACA RAĞMEN KALBİ DURMADI

İdam cezasının uygulanması için Pike'a çarşamba günü üst üste 2 doz zehirli ilaç verildi. Ancak verilen yüksek doza rağmen mahkumun kalbi durmadı. İnfazın başarısız olması üzerine Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Mahkumun avukatları tarafından yapılan son açıklamada, Pike'ın kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

CEZA İNFAZ KURUMU BAŞKANI İSTİFA EDİYOR

Yaşanan skandalın ardından Tennessee Valisi Bill Lee yazılı bir açıklama yaparak eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. İstifanın Tennessee halkının yararına olacağını vurgulayan Lee, olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Vali Lee, "Bu incelemenin son derece yerinde ve gerekli olduğuna inanıyorum. Tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma tamamlanana kadar Tennessee eyaletinde yılın geri kalanı için planlanan tüm infaz kararları geçici olarak durduruldu.