Pentagon son dönemde küçük müttefiki İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından rahatsızlık duyuyor.

Savunma İstihbarat Teşkilatı, (Defense Intelligence Agency / DIA) İsrail'den gelen karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek basamak olan kritik seviyeye çıkardı.

İsrail, ABD'nin İran savaşı süresince vereceği kararlı tahmin etmek ve manipüle etmek için en önemli müttefikinin hükümetine ajanlar yerleştirdi.

İsrail bu yolla Trump yönetiminin Orta Doğu'daki çatışmalara dair kendi içindeki gizli görüşmelerini ve karar alma süreçlerini öğrenmek istiyor.

BEYAZ SARAY YALANLADI, BAKANLIK YORUM YAPMADI

DIA tarafından hazırlanan değerlendirme yedi sayfalık bir belgeden oluşuyor. Bu belgede İsrail'in insani casusluk ve teknik istihbarat toplama yeteneğinin kritik düzeyde olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca ABD önetiminin endişelerini artıran bir dizi özel olay da sıralandı. Washington'daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü ise yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Sözcü "İsrail'in ABD'yi dikizlediği iddiası tamamen gerçek dışıdır. İsrail Amerikan kurumları hakkında istihbarat toplamaz ve ABD hükümet yetkililerini asla izlemez. İsrail'in istihbarat toplama çabaları müttefiklerine değil sadece düşmanlarına yöneliktir. Bunun aksini iddia eden her türlü açıklama ya bilgisizlikten kaynaklanmaktadır ya da siyasi amaçlar taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray yetkilisi de hikayenin yalan olduğunu savundu. Savunma Bakanlığı açıklama yapmadı.