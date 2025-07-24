İşsizlik sigortası maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta kısmi bir düşüş göstererek küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen ABD işgücü piyasasının gücünü korudu..

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 19 Temmuz'da sona eren haftada, mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 4 bin azalarak 217 bin geriledi.

Bir önceki haftanın verisi revize edilmeyerek 221 bin düzeyindeydi.

Dalgalanmaları yumuşatan 4 haftalık hareketli ortalama da 5 bin azalarak 224 bin 500'e geriledi.

Veriler, ABD Merkez Bankası'nın belirsiz küresel koşullar karşısında temkinli bir duruş sergilemesine rağmen, yaygın işten çıkarma belirtilerinin görülmediği istikrarlı bir işgücü talebine işaret ediyor.