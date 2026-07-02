ABD'de işsizlik oranındaki düşüş, istihdam piyasasına ilişkin verilerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.
Açıklanan veriler, işgücünün 700 binden fazla kişi azaldığını ortaya koyarken, bu gelişme işsizlik oranında görülen gerilemenin arkasındaki temel neden olarak değerlendirildi.
İşgücünde yaşanan 700 bini aşkın kişilik azalma, işgücü piyasasındaki daralmaya işaret etti. İşgücüne katılım oranındaki düşüşle birlikte işsizlik oranının da gerilemesi dikkat çekti.
Veriler, işsizlik oranındaki düşüşün istihdamdaki artıştan ziyade işgücündeki belirgin gerilemeyle bağlantılı olduğunu gösterdi.
ABD'de tam zamanlı çalışanlar: 514.000 azalarak 133,659 MM'ye geriledi. Yarı zamanlı çalışanlar ise 53.000 azalarak 28,626 MM'ye geriledi
Öte yandan, işgücüne katılım oranındaki düşüş, işgücü piyasasının genel görünümüne ilişkin önemli göstergeler arasında yer aldı. İşgücünün 700 binden fazla kişi azalması, işsizlik oranındaki gerilemenin nedenine ilişkin tabloyu netleştirirken, söz konusu gelişme istihdam verilerinin değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlardan biri olarak kayıtlara geçti.