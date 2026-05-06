ABD'de ADP özel sektör istihdamı nisanda 109 bin arttı. Bu, 2025'in başından beri görülen en büyük artış oldu. Mart ayında artış 61 bin olmuştu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 120 bin artıştı. Önceki ayın istihdam rakamı 61 bine revize edildi.

İşe alımlardaki artışın yarısından fazlası sağlık hizmetleri ve eğitimden kaynaklandı. Ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri sektörlerindeki istihdam da arttı. İnşaat sektöründeki istihdam artışının yapay zekâya yapılan büyük yatırımların merkezinde yer alan veri merkezlerinin inşasını yansıttığı belirtiliyor.

ADP Başekonomisti Nela Richardson yaptığı açıklamada, "Küçük ve büyük işletmeler işe alım yapıyor, ancak orta ölçekli işletmelerde bir durgunluk görüyoruz" dedi.

Rapor, özellikle istihdam açısından zorlu bir yılın ardından toparlanmaya başlayan bir işgücü piyasasına işaret ediyor. Bazı işverenler, tarife, göç ve diğer mali politikalar konusunda daha fazla netlik olması nedeniyle artık personel sayısını artırmakta daha rahat olabilir. Ekonomi genelinde işten çıkarmalar da düşük seviyede kalmaya devam ediyor.