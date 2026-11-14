ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 13 Kasım'da aldığı uçuşları durdurma kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Durdurma kararı sırasında havada bulunan 3 bin 500 uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını belirten Duffy, operasyonların yeniden tam kapasiteyle sürdüğünü söyledi.

İLETİŞİM SORUNUNUN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yaşanan arızanın yalnızca eski ekipmanlardan kaynaklanmadığını belirten Duffy, telekomünikasyon altyapısının da güncelliğini yitirdiğine dikkat çekti.

Bir yüklenici firmanın rutin bakım çalışmaları sırasında eski bakır kablolar üzerinden çalışan hatların fiber optik altyapıya dönüştürüldüğünü aktaran Duffy, sorunun yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın yetersizliğinden mi kaynaklandığının henüz netleşmediğini ifade etti.

Arızanın siber saldırı kaynaklı olup olmadığına ilişkin değerlendirmede de bulunan Duffy, böyle bir ihtimale inanmadıklarını belirterek, "Yürütülen çalışmaları izole etmeyi başardığımızda tüm sistemlerimiz yeniden devreye girdi, dolayısıyla bunun bir siber saldırı olduğuna inanmıyoruz. Söz konusu olan, günün gerekliliklerini karşılayamayan bir FAA sistemiydi" dedi.

Hava trafik kontrol merkezleri ve iletişim altyapısının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Duffy, Kongre'ye çağrıda bulundu. Bakan, "Eğer sistemlerimizi değiştirmeye başlamayacaksak, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bence bu, Kongre'nin konunun üzerine daha ciddiyetle eğilmesi gerektiğine dair bir işaret" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN PLANLANAN 4-5 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLECEK'

FAA Yöneticisi Bryan Bedford, uçuşların durdurulması kararının 13 Kasım'da yerel saatle 15.45 civarında tedbir amacıyla alındığını hatırlattı. Sistem üzerindeki baskıyı azaltmak ve hava sahasındaki yoğunluğu hafifletmek için uçakların yerde tutulmasına karar verdiklerini belirten Bedford, alınan kararın arkasında olduklarını söyledi.

Cuma günü planlanan yaklaşık 50 bin uçuşun 30 bininin durdurma kararı verildiğinde tamamlandığını veya havada olduğunu aktaran Bedford, kalan uçuşlardan 8 bininin daha gerçekleştirildiğini açıkladı. Böylece 12 bin uçuş yapılamazken bunların yaklaşık 9 binini ticari seferler oluşturdu.

Sistemin yeniden istikrarlı hale geldiğini ancak aksaklıkların hemen sona ermeyeceğini belirten Bedford, cumartesi günü planlanan 41 bin uçuşun 4 ila 5 bininin iptal edilmesini beklediklerini bildirdi.

Bedford, "Bugün planlanan 41 bin uçuştan yaklaşık 4 ila 5 bininin iptal edileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bugün hala gecikmeler ve iptaller yaşanacak, ancak bu süreç, yarın tam bir toparlanma sağlamamıza zemin hazırlayacak. Hava yolu ortaklarımızdan aldığımız bilgilere göre, pazar günü mesai bitimine kadar uçuş programlarının tamamen normale döneceğine inanıyorlar" dedi.

BİNLERCE UÇUŞTA GECİKME VE İPTAL YAŞANDI

FAA'nın ülke genelinde aldığı kararın ardından hava yolu şirketleri uçuş programlarını yeniden düzenlemeye başladı. Ancak aksaklıklar devam etti.

FlightAware verilerine göre, Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla ABD'de 4 binden fazla uçuş iptal edilirken 3 binden fazla seferde gecikme yaşandı. Çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.

American Airlines, ulusal hava sahası sistemindeki aksaklığın etkilerinin devam ettiğini ve yeni gecikme ve iptallerin yaşanabileceğini duyurdu.

Delta Air Lines, operasyonları normale döndürmek için çalışmaların sürdüğünü belirtirken seyahat planlarında esneklik bulunan yolculara uçuşlarını 16 Kasım Pazartesi veya daha sonraki bir tarihe almalarını tavsiye etti.

United Airlines ise uçakların ve mürettebatın yeniden konumlandırılması nedeniyle hafta sonu bazı seferlerde gecikme ve iptallerin sürebileceğini açıkladı.

11 EYLÜL'DEN BU YANA EN UZUN UÇUŞ DURDURMA KARARI

FAA'nın aldığı karar, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana ABD genelinde uygulanan en uzun süreli uçuş durdurma kararı oldu.

13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşlar 4 saatten fazla süreyle durdurulmuştu. FAA, yaşanan geçici telekomünikasyon kesintisi üzerine güvenlik gerekçesiyle bu adımı atmıştı.

Durdurma kararının uygulandığı gün FlightAware verilerine göre 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanmış, binden fazla sefer iptal edilmişti.

ESKİ ALTYAPI İÇİN 50 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD'nin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi gerektiğini savunarak Kongre'den 50 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını istemişti.

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıklamıştı.