ABD’de Bermuda’dan Boston’a giden tıbbi nakil uçağının enkazının Nantucket açıklarında bulunduğu ve uçaktaki 6 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Komutanı Matt Lake, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Lake, Massachusetts yetkilileri ve New York Ulusal Muhafızları hava kurtarma biriminden oluşan kurtarma ekiplerinin, yaklaşık 53,5 saat süren kesintisiz operasyonlar sırasında yaklaşık 7 bin 355 kilometrekarelik alanı taradığını belirterek, “Önceliğimiz, o uçaktaki 6 kişiyi bulmak. Arama ekipleri Nantucket açıklarında yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta, 24,4 ila 27,4 metre derinlikteki sularda, kayıp uçağa ait olduğu doğrulanan bir enkaz alanı tespit etti ve çalışmalar bu bölgede hafta sonu boyunca devam etti" ifadelerini kullandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu ‘Gulfstream G100’ uçağı ile irtibatın kesildiğini bildirmişti. Arama kurtarma operasyonları, yerel saatle cumartesi günü 02.00'de başlamıştı.