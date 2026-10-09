ABD’de halk sağlığı yetkililerini alarma geçiren kızamık vakalarındaki tırmanış hız kesmeden devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan son veriler, salgının boyutunu gözler önüne serdi.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılının başından bu yana ülke genelinde tespit edilen toplam kızamık vakası sayısı 4 bin 20'ye ulaştı.

GEÇEN YILKİ TOPLAM VAKA SAYISINI İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz 2025 yılı boyunca ABD genelinde toplam 2 bin 286 kızamık vakası kaydedildiği hatırlatılan açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında ulaşılan rakamın geçen yılın neredeyse iki katına çıktığı vurgulandı. Salgındaki bu sert tırmanış sağlık uzmanları ve kurumlar arasında büyük endişe yarattı.

SALGININ EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ EYALETLER

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2026 yılında kızamık vakalarının en yoğun olarak tespit edildiği 8 eyalet açıklandı. Raporlara göre en yüksek vaka sayıları Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde kayıtlara geçti.

Sağlık yetkilileri, aşılanma oranlarındaki düşüşün ve tırmanan vakaların önüne geçebilmek adına uyarılarını sürdürüyor.