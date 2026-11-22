CNBC'nin Consumer Edge tarafından analiz edilen kredi kartı verilerine dayandırdığı habere göre, ABD'de 12-17 Kasım tarihleri arasında en az altı büyük teknoloji arızası meydana geldi. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde acil durum hazırlık ürünleri satan markalara yapılan harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 400 yükseldi.

SATIŞLAR PANDEMİDEN BU YANA GÖRÜLMEDİK SEVİYEYE ULAŞTI

Acil durum kitleri, içme suyu ve enerji barları satan Ready America'nın internet satışlarında yaklaşık beş katlık artış kaydedildi. Şirket Başkanı Trevyn Reese, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana bu ölçekte bir taleple karşılaşmadıklarını ifade etti.

Siparişlerdeki hızlı yükseliş nedeniyle üretimin artırılması gündeme gelirken, su arıtma tabletlerinin tedarikinde sorunlar yaşanmaya başladı. Şirket, tedarik sıkıntısı üzerine müşterilerine farklı ürün seçenekleri sunmaya yöneldi.

WALL STREET ANALİSTLERİ SATIŞLARI TAKİBE ALDI

Tüketicilerin olası kesintilere ve krizlere karşı temel ihtiyaç ürünlerini stoklaması, büyük perakende şirketlerinin satış beklentilerini de etkiledi.

Japon yatırım bankası Mizuho, artan acil durum alışverişlerinin Costco'nun kasım ayı satışlarına olumlu katkı sağlayabileceğini değerlendirdi. Banka, şirketin yakıt satışları hariç büyüme göstergesinin 2022'den bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkabileceği tahmininde bulundu.

RBC analistleri de krizlere hazırlık eğiliminin tüketici alışkanlıklarında değişime yol açtığını belirtti. Ancak bankaya göre şimdilik talep artışı uzun süre dayanabilen gıdalar, su arıtma ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleriyle sınırlı kalıyor.

ALTIN VE SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARI DA GÜNDEMDE

Teknolojik altyapılarda yaşanan sorunların etkisi alışverişle sınırlı kalmadı. Finansal sistemlerdeki aksaklıkların ardından bazı yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. American Hartford Gold da müşteri taleplerinde artış yaşandığını açıkladı.

Siber güvenlik alanındaki yatırımlara yönelik ilgi de güç kazandı. Global X Siber Güvenlik ETF'si, son iki haftada yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak teknoloji hisselerindeki genel düşüş eğiliminden ayrıştı.

GOOGLE'DA HAZIRLIK ARAMALARI İKİYE KATLANDI

ABD'de artan endişe internet aramalarına da yansıdı. Google'da "hazırlık" başlığıyla yapılan aramalar bir önceki aya kıyasla iki katından fazla artarken, YouTube'da hayatta kalma ve acil durum hazırlığına ilişkin video aramalarındaki yükseliş yüzde 5 binin üzerine çıktı.

ABD istihbarat yetkilileri, son teknoloji kesintilerinin koordineli bir siber saldırıdan kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti. Buna rağmen tüketicilerin olası krizlere karşı önlem alma ve temel ihtiyaçlarını önceden stoklama eğilimi güçlenerek devam ediyor.