ABD'deki gizli devlet araştırma tesislerinde görev yapmış bilim insanı, askeri personel ve laboratuvar çalışanlarından oluşan yaklaşık bir düzine kişinin şüpheli ölümleri ve kaybolmaları üzerine kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Beyaz Saray, ABD bilim camiasına yönelik potansiyel bir komplo planıyla bağlantılı olduğu düşünülen bu vakaları incelemek üzere FBI'ın Nisan ayında devreye girdiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında nükleer silah deneylerinin yürütüldüğü üst düzey gizli laboratuvarlarla bağlantılı dört ayı vakada benzer şüpheli unsurlar tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump konuyu "oldukça ciddi" olarak nitelendirirken, soruşturmaya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

4 KİŞİ DE SİLAHLA ÖLÜ BULUNDU

Eski Hava Kuvvetleri Generali William Neil McCasland, hükümet ihalesiyle işe başlayan Steven Garcia, laboratuvar çalışanı Melissa Casias ve eski teknisyen Anthony Chavez'in dahil olduğu vakaların tümünde ateşli silahların rol oynadığı vurgulandı.

Ayrıca resmi kayıtlara göre bu kişilerin tamamının evlerinden ayrılırken kimlik kartlarını, telefonlarını ve anahtarlarını yanlarına almamış olmaları ortak bir detay olarak öne çıktı.

Emekli General McCasland ile Kansas City Ulusal Güvenlik Yerleşkesi mülk sorumlusu Steven Garcia'nın evlerinden yanlarında tabancalarla ayrıldıkları belirtildi.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL) idari asistanı Melissa Casias ise New Mexico'daki Carson Ulusal Ormanı'nda yanında bir tabanca ile ölü bulundu.

Yetkililer silahın kime ait olduğunu veya ölüm nedenini henüz açıklamadı.

'KUANTUM' ŞÜPHESİ

Şüpheli kayıplardan biri olan 78 yaşındaki emekli LANL havalandırma teknisyeni Anthony Chavez, geçen yıl 4 Mayıs'ta arkasında cüzdanını, anahtarlarını ve sırt çantasını bırakarak ortadan kayboldu.

Chavez'in, bakım masraflarını karşılamak adına mülkünü satmaya hazırlandığı ve bir bakım evine yerleştirilen kız kardeşini ziyaret ettikten üç gün sonra kaybolması dikkat çekti.

Kayıtlara göre Chavez, kaybolmadan kısa süre önce meşru müdafaa amacıyla bir tabanca satın aldı ancak silahı teslim alamadan kayıplara karıştı.

Chavez'in yakın arkadaşı Carl Buckland, emekli teknisyenin laboratuvardaki kimliği belirsiz bir bilim insanından yapay zekâ ve kuantum fiziği projeleri kapsamında, "aynı anda iki yerde bulunabilme" kavramı üzerine akıl hocalığı aldığını öne sürdü.

Kuantum teknolojilerinin çalışması için gereken -459,65 Fahrenheit dereceye kadar ulaşabilen aşırı soğuk ortamların sağlanmasında bir havalandırma uzmanına ihtiyaç duyulabileceği belirtilirken, Chavez'in laboratuvar deneylerine nasıl bir katkı sağladığı netlik kazanmadı.

FBI DEVRALDI

Yerel polis, yürütülen aramalarda herhangi bir ipucuna ulaşılamaması üzerine ekim ayında dosyayı "pasif" konuma getirdi. Bunun üzerine ABD Başkanı'nın emriyle dosyayı FBI devraldı.

Geçen 14 ay boyunca, mart ayında New York'ta Chavez'in dış görünüşüne benzeyen bir cesedin bulunması da dahil olmak üzere polise bildirilen tüm ihbarlar yanlış kimlik tespitiyle sonuçlandı.

Eski FBI ajanı Ben Hansen ise vakaların şüpheli doğasına dikkat çekerek, olaylarda yüzde 80 oranında kasıt ihtimali bulunduğunu, dış bir düşman aktörün etkisinin ya da bir kandırma unsurunun olabileceğini ve kişilerin geri döneceklerini düşünerek evden ayrılmış gibi göründüklerini ifade etti.