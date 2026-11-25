ABD’nin Mississippi eyaleti açıklarında meydana gelen uçak kazasında 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Hava trafik kontrol merkeziyle bağlantısı kesildikten sonra denize çakılan uçağın enkazına, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Feci kaza, ABD’nin Louisiana eyaletinden Florida’ya gitmek üzere havalanan Cessna 210 tipi tek motorlu küçük uçağın seyir halindeyken arızalanması sonucu meydana geldi. Yerel saatle 15.45 sıralarında hava trafik kontrol merkeziyle telsiz ve radar bağlantısı kesilen uçağın, Mississippi eyaleti açıklarında denize düştüğü tespit edildi.

4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ENKAZA ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik botu, helikopter ve profesyonel dalgıç ekibi sevk edildi. Denizde ve havadan yürütülen yaklaşık 4 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından, Horn Adası açıklarında uçağın su altındaki gövdesine ulaşıldı.

8 VE 10 YAŞLARINDAKİ 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Dalgıçların uçak gövdesi içerisinde yaptığı incelemede; 4 yetişkin ile 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri denizden çıkarılırken, kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için havacılık otoriteleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.