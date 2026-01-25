ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu. AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında, vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Artan güvenlik endişeleri ve protestolar nedeniyle NBA yönetimi Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves karşılaşmasını erteledi. NBA tarafından yapılan resmi açıklamada, Target Center'da oynanması planlanan müsabakanın, Minneapolis toplumunun emniyet ve güvenliğine öncelik verilmesi amacıyla ertelendiği belirtildi.