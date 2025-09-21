Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda beş kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.