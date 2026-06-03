ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs ayında 122,000 artış kaydetti.
Reuters anketine katılan ekonomistler ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs'ta 117,000 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.
ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs ayında 122,000 artış kaydetti.
Reuters anketine katılan ekonomistler ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs'ta 117,000 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.
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