ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs ayında 122,000 artış kaydetti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ABD'de özel sektör istihdamının Mayıs'ta 117,000 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

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