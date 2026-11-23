Alabama’nın kırsal bölgesinde cumartesi geç saatlerde bir doğal gaz boru hattında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünde yüksek alevler görüldü; şirket hattın bir bölümünü kapatırken olayda yaralanan olmadı.

Southern Natural Gas Company tarafından pazar günü yapılan açıklamada, boru hattının ilgili kesiminde cumartesi günü saat 23.30 CST civarında “doğal gaz kaçağı ve yangını yaşandığı” bildirildi.

Acil müdahale ekipleri ve şirket personelinin bölgeyi emniyete aldığı, yangının söndürüldüğü ve etkilenen hat bölümünün kapatılarak basıncının düşürüldüğü kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine yönelik incelemenin sürdüğünü belirten şirket, müşteri sevkiyatlarının yangından etkilenmediğini açıkladı.

Ward yakınlarında sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevlerin ağaçların onlarca yarda üzerine yükseldiği ve dumanların havaya yayıldığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları yangının eyalet sınırının diğer tarafındaki Mississippi’den kilometrelerce uzaktan da görülebildiğini ifade etti.

Sumter County Acil Durum Yönetim Ajansı ise bilgi talebiyle bırakılan sesli mesaja hemen yanıt vermedi.