ABD genelinde 13 Kasım Cuma günü hava ulaşımının aniden durdurulması, havalimanlarında mahsur kalan binlerce yolcuyla birlikte tüm dünyanın gözünü Washington'a çevirdi. Hava sahasının neden kapatıldığına dair ilk saatlerde yaşanan belirsizlik sürerken, dünyaca ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King'in sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

King, mesajında uzaylıların Dünya'ya indiğini, uçuşların durdurulmasının gerçek sebebinin bu olduğunu ve dünya genelinde büyük bir panik çıkmaması için gerçeğin gizlendiğini öne süren mizahi ifadeler kullandı. Herhangi bir bilimsel gözleme dayanmayan ve tamamen olağanüstü uçuş aksaklığına yönelik bir şaka olarak kaleme alınan bu sözler, kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılarak "Uzaylılar gerçekten Dünya'ya mı indi?" sorusunun gündemin zirvesine yerleşmesine yol açtı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen komplo teorilerine son noktayı ise ABD'li resmi makamlar koydu. Uzaylıların Dünya'ya geldiğine dair hiçbir bulgu bulunmadığını vurgulayan yetkililer, uçuşların güvenlik gerekçesiyle durdurulmasının tamamen teknik bir altyapı arızasından kaynaklandığını duyurdu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrol merkezlerinin kullandığı radar ve haberleşme sistemlerindeki istikrarsızlığın yerel saatle 15.36'da başladığını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 14 Kasım tarihli detaylı teknik inceleme raporuna göre kriz şu şekilde gelişti:

Eski bakır iletişim hatlarından yüksek hızlı fiber altyapıya geçiş çalışmaları sırasında, bir yüklenici firmanın yürüttüğü ekipman değişimi esnasında ağ yönlendiricilerinden (router) biri arızalandı.

Sorunlu yönlendiricinin diğer ağ cihazlarına aşırı düzeyde bağlantı isteği ve veri trafiği göndermesi, hava trafik kontrol sistemlerinin iletişim güvenilirliğini sekteye uğrattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş güvenliğini riske atmamak adına ülke genelindeki tüm kalkışları geçici olarak durdurma kararı aldı. Yetkililer, aksaklığın hatalı ekipmandan mı yoksa kurulum hatasından mı kaynaklandığına yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Krizin ardından gündeme gelen bir diğer iddia olan "siber saldırı" ihtimali de üst düzey isimlerce yalanlandı. İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, ilk teknik incelemelerde sistemlere yönelik kötü niyetli bir siber müdahale veya dış saldırı bulunduğuna dair hiçbir kanıta rastlanmadığını açıkladı.

FAA, dört saatten uzun süren kısıtlamanın ardından 13 Kasım Cuma günü yerel saatle 20.15'te hava sahasını yeniden ulaşıma açtı. Ancak uçuş yasağının kalkması, havayolu trafiğinin anında normale dönmesine yetmedi. 14 Kasım sabahı ABC News tarafından aktarılan FlightAware verilerine göre; cuma ve cumartesi günlerini kapsayan süreçte ABD genelinde 12 bin 500'den fazla uçuş iptal edilirken binlerce seferde de uzun süreli gecikmeler yaşandı. Havayolu şirketlerinin uçak ve mürettebat planlamalarını yeniden düzenleme çabaları nedeniyle seferlerdeki aksamaların bir süre daha devam ettiği kaydedildi.