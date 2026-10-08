ABD'de 2026 yılı boyunca kaydedilen kızamık vakalarının sayısı 4 bin 20'ye yükseldi. Böylece yılın ilk 10 ayında ulaşılan vaka sayısı, 2025'in tamamında tespit edilen 2 bin 286 vakanın neredeyse iki katına çıktı.

YOĞUN OLARAK GÖRÜLDÜ

Johns Hopkins Üniversitesinin ülkedeki kızamık vakalarına ilişkin verilerine göre, hastalık bu yıl özellikle Pensilvanya, South Carolina ve Utah eyaletlerinde yoğun olarak görüldü.

EN FAZLA VAKA PENSİLVANYA'DA

Kızamık vakalarının en yüksek olduğu eyalet, 977 vakayla Pensilvanya oldu. Bu eyaleti 671 vakayla South Carolina, 527 vakayla Utah takip etti.

Diğer eyaletlerde kaydedilen vaka sayıları ise Wisconsin'de 234, Ohio'da 201, Texas'ta 192, Virginia'da 179 ve Florida'da 151 olarak açıklandı.

KIZAMIK CİDDİ KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİYOR

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan virüs içeren parçacıklar yoluyla bulaşıyor. Hastalıkta ateş ve kırmızı, hafif kabarık deri döküntüleri görülebiliyor.

Kızamık bazı kişilerde kulak enfeksiyonu, zatürre ve ishal gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Daha ağır vakalarda ise beyin iltihabı (ensefalit) gelişebiliyor ve kalıcı beyin hasarı riski ortaya çıkabiliyor.

Hastalığın şiddetli seyretmesi durumunda hastaneye yatış gerekebiliyor ve ölümle de sonuçlanabilir. Tıp uzmanları, hastalığa karşı korunmanın en etkili yollarından birinin kızamık aşısı olduğunu vurguluyor.