Teksas Hava Ulusal Muhafazası'na ait 149. Savaş Kanadı'ndan bir F-16 Fighting Falcon, Michigan'daki Grand Traverse County'de, 17 Eylül'de rutin eğitim görevi sırasında düştü.

Pilot, kendini fırlatarak başarıyla kurtuldu ve stabil durumda olduğu bildirildi. Başka can kaybı bildirilmedi.

Olay yerindeki sakinler, güvenlik önlemi olarak yaklaşık 1 mil (1,6 km) yarıçaplı bir alanda tahliye edildi.

Kazanın nedeni hala soruşturuluyor. İlk raporlar, muhtemel bir kuş çarpmasını işaret ediyor, ancak resmi neden olarak doğrulanmadı.