ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen bir Amerikan futbolu maçı sonrası silah sesleri yükseldi. Florida A&M Üniversitesi'nin (FAMU) mezunlar buluşması etkinlikleri kapsamında Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu toplam 12 kişi yaralandı.

SALDIRI ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Tallahassee Polis Departmanı, saat 20.00 sularında stadyumun hemen yanındaki bir kavşakta meydana gelen olayın detaylarını paylaştı. Yetkililer, ilk bulgulara göre silah seslerinden hemen önce bölgede fiziksel bir kavga yaşandığını tespit etti. Olayda 11 kişi silahla, bir kişi ise farklı şekilde yaralandı. Hastaneye sevk edilen mağdurlardan üçünün durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Olayla ilgili henüz herhangi bir şüpheli gözaltına alınmadı.

ÜNİVERSİTELERDEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Silahlı saldırının ardından Florida A&M Üniversitesi, sosyal medya üzerinden bir uyarı yayımlayarak öğrencilerden bölgeden uzak durmalarını istedi. Açıklamada kampüsün güvenli olduğu vurgulandı. Olay yerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan Florida Eyalet Üniversitesi (FSU) de kendi öğrencilerine geceyi kapalı alanlarda geçirmeleri ve dikkatli olmaları yönünde acil durum mesajı gönderdi.

"ÇOCUKLARIN HEDEF OLMASI YÜREK BURKUCU"

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirten Tallahassee Polis Şefi Lawrence Revell, yaptığı yazılı açıklamada olayın vehametine dikkat çekti. Revell, "Yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek özellikle yürek burkucu" ifadelerini kullanarak, olay anına şahit olan görgü tanıklarına polisle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.