Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde meydana geldi. Yetkililer, saldırganın önce sokakta, ardından girdiği bir evde çevresine ateş açtığını belirtti.
ÇOCUKLAR DA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA
Silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırganın ise olayın ardından kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiği aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, saldırının nedenine ve olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.