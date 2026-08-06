ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde eyaletin kuzeyinde yer alan Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

EYALET YETKİLİLERİNDEN YARDIM TALEP EDİLDİ

Açıklamada, olay yerine ulaşan ekiplerin silahla vurulmuş çok sayıda kişiyle karşılaştığı belirtilirken, Caswell İlçe Şerif Ofisinin yürütülen çalışmalara destek verilmesi amacıyla eyalet yetkililerinden yardım talep ettiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yetkililer, saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın nedeni ve saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenmesi için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.