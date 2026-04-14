Son yıllarda özellikle e-ticaret ve dijital hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren girişimciler için ABD’de şirket kurmak cazip bir seçenek haline geldi. Online başvuru süreçlerinin kolaylaşmasıyla birlikte pek çok kişi kısa sürede şirketini kurabiliyor.

Ancak uzmanlara göre asıl zorluk, şirket kurmak değil; bu şirket üzerinden sürdürülebilir şekilde ödeme alabilmek. Özellikle non-resident olarak faaliyet gösteren girişimciler için ABD finans sistemine entegre olmak, sanılandan çok daha karmaşık bir süreç içeriyor. TheITIN kurucusu Uğur Yürük, sürecin bilinmeyenlerine dikkat çekti…

ABD’de ödeme almanın görünmeyen zorlukları

ABD’de şirket kuran girişimcilerin en sık karşılaştığı sorunların başında ödeme altyapılarının kurulması geliyor. Stripe ve PayPal gibi global ödeme sistemlerine entegre olabilmek için yalnızca şirket sahibi olmak yeterli olmuyor. Vergi kimlik numaralarının doğru şekilde alınması, banka hesabının uygun kriterlerle açılması ve tüm bu yapıların birbiriyle uyumlu şekilde çalışması gerekiyor.

Yanlış ya da eksik kurulan sistemler, hesapların askıya alınmasına hatta tamamen kapatılmasına kadar gidebiliyor. Bu da girişimcilerin gelir akışını doğrudan riske atıyor. Özellikle ABD dışında yaşayan girişimciler için uzaktan banka hesabı açma, uygun ödeme sağlayıcısını seçme ve regülasyonlara uyum sağlama süreci kritik önem taşıyor. Finansal sistemin güvenini kazanamayan işletmelerin uzun vadede sürdürülebilir olması ise oldukça zor.

Asıl mesele ödeme sistemine entegre olabilmek

2020 yılında kurduğu TheITIN ile bugüne kadar 100’den fazla ülkeden girişimciye destek veren Uğur Yürük, yalnızca şirket kurulumu değil, ödeme altyapısı ve vergi süreçlerinin doğru kurgulanmasının da en az o kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yerleşik olmayan girişimciler için ABD vergi sistemi, Tax ID (EIN-ITIN) süreçleri ve uzaktan bankacılık konularında kapsamlı çözümler sunduklarını belirten Yürük, şimdiye kadar 7500’den fazla kişiye vergi kimlik numarası kazandırdıklarını ifade ediyor.

Yürük’e göre en büyük hata, girişimcilerin yalnızca şirket kurulumuna odaklanması: “ABD’de ödeme alabilmek için finansal sistemin güvenini kazanmanız gerekiyor. Stripe ve PayPal gibi platformlara doğru şekilde entegre olmak, doğru adımları atmakla mümkün. Aksi halde hesap kapanmaları kaçınılmaz olabiliyor.”

Uluslararası deneyimiyle dikkat çeken Yürük, 40’tan fazla ülkede bulunmuş ve farklı pazarlarda girişimcilerle çalışmış bir isim. Kıbrıs, Polonya ve Portekiz’de girişimcilik ve sosyal inovasyon temalı projelere katılan Yürük, farklı kültürlerle çalışma deneyiminin bu alandaki yaklaşımını güçlendirdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, ABD’de şirket kurmak artık tek başına yeterli değil; doğru finansal altyapıyı kuramayan girişimcilerin global pazarda kalıcı olması giderek zorlaşıyor.