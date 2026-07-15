ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde yaşayan 40 yaşlarındaki 8,5 aylık hamile G.E. ve eşi A.E., evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Cuma günü yerel saatle 05.45 sularında Holmby Caddesi'ndeki ikamette meydana gelen olayın ardından Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) adli soruşturma başlattı.
Çevre sakinlerinin silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, içeri girdiklerinde G.E. ve A.E.'nin ölümcül kurşun yaraları aldığını tespit etti.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. LAPD sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın ilk incelemeler doğrultusunda bir "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirildiği bildirildi.
Yetkililer, ilk bulguların erkeğin önce eşini vurduğunu, ardından aynı silahla yaşamına son verdiğini gösterdiğini aktardı.
'BABY SHOWER'DAN GÜNLER SONRA
Olayın ardından yerel medyaya açıklamalarda bulunan komşu Richard Schultz, çiftin dışarıdan oldukça mutlu göründüğünü ve sık sık el ele yürürken görüldüklerini belirtti.
Schultz, hayatını kaybeden G.E.'nin 8,5 aylık hamile olduğunu ve çiftin çok kısa bir süre önce, 4 Temmuz'da yaklaşan bebekleri için "baby shower" partisi düzenlediğini ifade etti.
Yaşanan trajik olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.