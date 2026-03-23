NBC’nin “Meet the Press” programına konuk olan Connecticut Senatörü Chris Murphy, Trump yönetiminin İran ve Rusya politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yaptırımların esnetilmesini “tarihin gördüğü en büyük stratejik körlük” olarak tanımlayan Murphy, Amerikan yönetiminin kendi askerine karşı savaşan orduları dolaylı yoldan fonladığını iddia etti.

"TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK BECERİKSİZLİK"

Savaşın her geçen gün mantıksız bir hal aldığını savunan Murphy, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün bu savaş daha da anlamsızlaşıyor. İran’a 14 milyar dolar veriyoruz ki bizimle savaşsın! Rusya’ya milyarlarca dolar veriyoruz ki Ukrayna’yla savaşsın! Şu anda tam olarak savaşmakta olduğumuz ülkelerin cebine para koyuyoruz. Bu ülkenin tarihinde savaş yönetiminde bu seviyede bir beceriksizlik görülmedi!”

"AMERİKAN'NIN PARASI DÜŞMANLARA GİDİYOR"

Murphy, Trump yönetiminin akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla yaptırımları esnetme hamlesinin, aslında düşman devletlerin savaş bütçelerini şişirdiğini vurguladı. Amerikan vergi mükelleflerinin parasının dolaylı yoldan cephedeki karşı tarafa aktığını belirten Senatör, şunları kaydetti:

“Bu savaş her gün daha az mantıklı hale geliyor. Amerikan vergi mükelleflerinin parası düşmanlara gidiyor. Trump’ın yaptırımları gevşetmesi İran ve Rusya’nın savaş bütçesini doğrudan şişirecek.”

İran savaşının 4. haftasına girilirken, ABD genelinde tırmanan akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Senatör Murphy’nin bu çıkışı, Washington’da “Kendi paramızla kendimizi mi vurdurtuyoruz?” tartışmalarını alevlendirdi. Murphy, stratejik bir vizyon eksikliği yaşandığını belirterek, “Bu savaşın artık hiçbir mantığı kalmadı” diyerek sözlerini tamamladı.