Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti Bronx bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. 104 Elliot Place adresinde bulunan bir süpermarket ve şarküterinin dışında yerel saatle 16.55 sıralarında gerçekleşen olayda, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda omuzundan vurulan 12 yaşındaki bir çocuk, olay yerine çağrılan ekiplerce hemen Lincoln Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU STABİL

Saldırı sırasında kalçasından ve ayağından vurularak yaralanan diğer iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.