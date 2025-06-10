ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Los Angeles’taki protestoların kontrol altına alınmasında Ulusal Muhafız birliklerinin önemli bir rol oynadığını belirterek, eğer kendisi bu kararı vermemiş olsaydı olayların isyana dönüşebileceğini söyledi.

Trump, “Dün gece yaşananları çok yakından izledim. Ulusal Muhafızların yaptığı iş gerçekten etkileyiciydi” dedi.

Trump, “Yatırımcı Amerika” etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un kendisini iç savaş çıkarmakla suçlayan önceki açıklamalarına da yanıt verdi:

"Ben iç savaş başlatmıyorum, ben yasayı uyguluyorum. Newsom ise bu büyük eyaleti mahvediyor. Kendisi başarısız bir vali.”

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR"

Trump, Kaliforniya yönetimini yeterince kararlı davranmamakla suçladı ve “Biz ise askerleri gönderdik, harika bir iş çıkardılar” dedi.

DENİZ PİYADELERİ DE DEVREDE

Öte yandan Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, Ulusal Muhafız birlikleri takviye kuvvet olarak bölgeye ulaşana kadar, Amerikan ordusunun geçici olarak yaklaşık 700 deniz piyadesini (Marines) Los Angeles’a sevk edeceğini bildirdi.

İsmini vermeyen yetkili, bir taburun konuşlandırılacağını ancak şu aşamada İsyan Yasası’nın (Insurrection Act) devreye alınmasının planlanmadığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: KRİZİ TRUMP YARATTI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ise, kent genelinde huzursuzluğun 6 Haziran Cuma günü gerçekleşen göçmen baskınlarıyla başladığını söyledi. “Bu yaşananların hiçbiri olmak zorunda değildi,” diyen Bass, baskınların şehirde “korku ve gerilim” yarattığını, bu ortamın da 8 Haziran Pazar günü protestoların tırmanmasına neden olduğunu belirtti.

Bass ayrıca, Trump yönetimi temsilcileriyle iletişimde olduğunu ve bizzat Başkan Trump ile de görüşmeyi değerlendirdiğini söyledi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ise “Trump bir krizi devralmadı, bizzat kendisi yarattı" ifadelerini kullandı.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

"HİÇ OLMADIKLARI KADAR SERT VURACAKLAR"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolar hakkında paylaşım yaptı.

"İsyancılar" olarak nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne süren Trump, "Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.