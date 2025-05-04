Enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile paylaşılan son verilere göre, ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetlerinde kullanılan kule sayısında düşüş görüldü. 2 Mayıs ile sona eren haftada toplam kule sayısı 3 azalışla 584 düzeyine geriledi.

Verilere göre, geçen yılın aynı haftasına kıyasla sondaj kulelerinin sayısı 21 adet daha düşük seviyede bulunuyor. Haftalık bazda petrol sondaj kuleleri 4 adet azalarak 479’a inerken, doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 101 oldu. Hem petrol hem doğal gaz için kullanılan çok amaçlı kulelerin sayısı ise 1 azalışla 4 oldu.

Petrol üretimine ilişkin öngörülerin temel göstergelerinden sayılan sondaj kulelerinin 567’si karada, 14’ü açık sularda ve 3’ü iç denizlerde faaliyet gösterdi.

Kuzey Amerika genelinde de sondaj kule sayılarında düşüş gözlendi. Kanada’da kule sayısı 8 adet azalarak 120’ye indi; bu düşüşün 7’si petrol, 1’i doğal gaz kulelerinden kaynaklandı. Diğer yandan, Meksika Körfezi’nde kule sayısı 1 artarak 12’ye yükseldi. Böylece Kuzey Amerika genelinde toplam kule sayısı 11 düşüşle 704’e gerilemiş oldu.