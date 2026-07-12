İsrail'e verdiği destekle tanınan Graham'ın "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, ABD'li Senatör'ün ölümünü şüpheyle karşıladı.

"RUSYA MI ZEHİRLEDİ?"

Trump'ın sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadesini kullandı.

Loomer, Rusya'nın İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenine heyet gönderdiğini belirterek İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senatör Graham'ın "öldürülmesi çağrısı" yaptığını iddia etti.

Graham'ın ölümüne ilişkin ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini savunan Loomer, Senatör Graham'ın bir gün önce Ukrayna'da bulunduğuna dikkati çekerek "Çalışanlarına göre (Graham) aniden rastgele bir hastalıktan öldü. Rusya, bir ABD Senatörü'nü mü öldürdü?" ifadelerini kullandı.

Loomer, bir diğer paylaşımında, Graham'ın 5 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "5 gün önce Senatör Lindsey Graham, İran Devrim Muhafızları Ordusunun kendisini suikastle tehdit ettiğine ilişkin paylaşım yaptı." ifadesini kullandı.

Graham'ın, Ukrayna'dan dönüşünün ertesi günü hayatını kaybetmesini şüpheyle karşıladığını belirten Loomer, "Bu, tesadüf gibi hissettirmiyor." yorumunu yaptı.

"5 GÜN ÖNCE İRAN TEHDİT ETTİ"

İsrail politikalarına yakınlığıyla bilinen Dünya Değerleri Ağı adlı Yahudi kuruluşunun kurucusu Haham Shmuley Boteach de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 gün önce İran, Amerika'nın en büyük Senatörü'nü öldürmekle tehdit etti. Şimdi (Graham) Ukrayna'dan dönüşünden bir gün sonra öldü. Ne oluyor?" ifadelerine yer verdi.

Boteach, yaptığı diğer paylaşımda Graham'ın ölümünden İran'ın sorumlu olabileceğini savunarak "Söz verdikleri gibi (Graham'ı) öldürdüler mi?" ifadesini kullandı.

LibertyLockDown adlı YouTube kanalının sahibi, sosyal medya kullanıcısı Clint Russell da X hesabından yaptığı paylaşımda, Graham'ın ölümünden Rusya'nın sorumlu olabileceğini iddia etti.

Russell, Graham'ın Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya yaptırım çağrıları nedeniyle "hedef olabileceğini" savundu.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

GRAHAM'IN İSRAİL VE UKRAYNA'YA DESTEĞİ

Özellikle Tel Aviv yönetimine verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin bu ülkeye askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

"Biz 2. Dünya Savaşı'nda ne yaptık? Almanları aç bırakmamız hakkında bir anlığına bile olsa hiç düşündük mü? Tüm kentleri tamamen yıkana kadar bombalamadık mı?" diye ABD'nin yaptıklarını hatırlatan Graham, İsrail'in de bir savaşın içinde olduğunu, ülkesi gibi benzer şeyleri yapabileceğini ileri sürmüştü.

Graham, İkinci Dünya Savaşı ile Ekim 2023'teki İsrail'in Gazze'ye saldırılarını birbirine benzeterek, "7 Ekim'de yaşananların Yahudiler için kesinlikle varoluşsal bir tehdit olduğunu" iddia etmişti.

İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların artırılmasını destekleyen Graham, açıklamalarında Tahran'a karşı askeri seçeneğin de masada tutulması gerektiğini savunmuştu.

Graham, İran'a karşı "askeri bir müdahaleye ihtiyacımız var." ifadesini kullanmış ve "ABD ile İsrail arasındaki (İran’daki protestolara gönderme yaparak) İran'ın kendi halkını öldürme kapasitesini zayıflatmaya yardımcı olacak ortak bir girişimin memnuniyet verici bir gelişme olacağını" öne sürmüştü.

İsrail’i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 16 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.​​​​​​

Senatör ​​​​​​​Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.